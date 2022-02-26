Глава МИД Украины заявил, что началась подготовка к отключению России от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что началась техническая подготовка к отключению России от системы банковских переводов SWIFT. Об этом он написал в Facebook.

Кулеба отметил, что официально решение ещё не принято. Ранее появилась информация, что все страны ЕС согласились на эту меру. Последними оставались Венгрия и Германия, но и они в итоге не будут выступать против.

Напомним, SWIFT — это система договорённостей и правил, по которым ориентируются иностранные банки, чтобы перевести деньги своих клиентов на счета в другие страны.

Отключение SWIFT ударит по российской экономике, в первую очередь по банкам, а приток валюты в страну будет ограничен. Также отключение SWIFT может привести к временной неработоспособности банковских карт.

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