Глава МИД Венгрии заявил, что главной задачей является не допустить столкновение НАТО с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил о том, что главной задачей в данный момент является не допустить прямого конфликта НАТО с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — заявил он во время мероприятий ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что никто не хочет подвергать планету опасности, а прямое столкновение стран НАТО с Россией не имеет конца, отметив, что все понимают, что это значит.