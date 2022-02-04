Глава Павловского района Антон Воронов подал в отставку

Глава Павловского района Антон Воронов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Эту информацию он подтвердил amic.ru.

Районное собрание депутатов приняло его отставку сегодня утром. Как рассказали в администрации, уход связан с переходом на новое место работы. По словам Воронова, оно станет известно уже в ближайшее время.

Антон Воронов занимал пост главы района с 2017 года. До избрания нового руководителя исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации района Владимир Юдаков.