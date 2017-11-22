Главу Чечни Кадырова наградили золотой медалью за развитие медицины
Политик получил награду за большой вклад в медицину
Фото: сайт правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил золотую медаль имени Н. Н. Блохина от министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова.
"Награду главе Чечни передал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина", — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кадыров на совещании заявил о необходимости вывести здравоохранение в регионе на новый уровень. При этом он отметил большие успехи в развитии региональной медицины.
"Наша главная цель заключается в том, чтобы уберечь людей от болезней или выявлять их на ранней стадии. Иначе человек может оказаться в ситуации, перед которой медицина бессильна. Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу с населением, призывая вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследование", - сообщил Рамзан Кадыров.