Главу Чечни Кадырова наградили золотой медалью за развитие медицины

Фото: сайт правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил золотую медаль имени Н. Н. Блохина от министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова.

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"Награду главе Чечни передал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кадыров на совещании заявил о необходимости вывести здравоохранение в регионе на новый уровень. При этом он отметил большие успехи в развитии региональной медицины.



"Наша главная цель заключается в том, чтобы уберечь людей от болезней или выявлять их на ранней стадии. Иначе человек может оказаться в ситуации, перед которой медицина бессильна. Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу с населением, призывая вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследование", - сообщил Рамзан Кадыров.