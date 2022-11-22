Главу избрали в Мамонтовском районе Алтайского края
Срок полномочий вновь избранного главы составляет пять лет
22 ноября 2022, 13:49, Никита Черников
Главой Мамонтовского района Алтайского края во второй раз избрали Сергея Волчкова, сообщили в региональном правительстве.
Сессия районного совета депутатов состоялась 22 ноября. Кандидатуру Волчкова поддержали все 17 депутатов.
Отмечается, что 56-летний Сергей Волчков работает на муниципальной службе уже больше 18 лет. В должности главы Мамонтовского района трудился с 2017-го.
Срок полномочий вновь избранного главы района составляет пять лет.
Комментарии
Новости партнеров