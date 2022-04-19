Google прекратил скрывать российские секретные объекты на своих картах

Сервис Google Maps снял гриф секретности с российских военных и стратегических объектов. Теперь они стали доступны для просмотра в максимальном разрешении, пишет Daily Storm.

Было ли снято ограничение намеренно или это случилось в результате технического сбоя, пока неизвестно. Однако аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что снятие грифа секретности с военных объектов в Google Maps бессмысленно, поскольку большинство из них и так не были зацензурированы на карте.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование для исполнения закона о суверенном интернете и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, идущих из-за рубежа.