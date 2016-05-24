Горбачев о запрете въезда на Украину: не езжу и не буду ездить

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал предложения закрыть ему въезд на Украину и в Европу, которые прозвучали в Киеве после высказываний бывшего лидера Союза о Крыме. Он заявил, что не вникает "во все эти дрязги", а на Украину не ездил и не собирается ехать, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что в воскресенье, 22 мая, советник министра внутренних дел, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Киев хочет закрыть Горбачеву путь в Европу.

Депутат отметил, что Украина по дипломатическим каналам обратится к партнерам из Европы, чтобы они не принимали у себя бывшего лидера Советского Союза "и не финансировали его фонд".

Также Геращенко предложил главе Службы безопасности Украины и министру иностранных дел запретить Горбачеву въезд на территорию страны.

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"Я во все эти дрязги не вникаю даже", — цитирует агентство Горбачева. В ответ на вопрос о том, боится ли он возможного запрета въезда на Украину, бывший лидер Союза сказал: "Хорошо, я туда не езжу и не буду ездить".

Насчет приглашения посетить Крым, которое прозвучало от властей региона, Горбачев отметил, что пока не планирует визит. "Доживем до понедельника до того, а лучше до того года", — добавил он в ответ на вопрос, отправится ли он в Крым в будущем.

Напомним, ранее Горбачев прокомментировал присоединение Крыма к России и поддержал действия РФ. Также он отметил, что в подобной ситуации сам поступил бы так же, будучи на месте российского президента Владимира Путина.

Кроме реакции Верховной рады на высказывания бывшего президента СССР, на сайте украинского президента Петра Порошенко появилась петиция, авторы которой попросили начать процесс лишения Горбачева Нобелевской премии мира.