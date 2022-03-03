Госдеп назвал действия Кремля «наступлением на свободу слова СМИ»

Представители Госдепа США обвинили Кремль в наступлении на свободу слова СМИ и сокрытии правды о ситуации на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Россия ведёт неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведёт полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», — заявляют в Госдепе.

Напомним, ранее по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к телеканалу «Дождь» (признан иноагентом), а также приостановил вещание радиостанции «Эхо Москвы».

По заявлению ведомства, медиаресурсы распространяли недостоверную информацию о спецоперации на территории Украины.