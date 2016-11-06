Госдеп не поставил в Алеппо "ни одной хлебной крошки" – Минобороны РФ

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Российская сторона поставила в сирийский город Алеппо более 100 тонн гуманитарной помощи, в то время как Госдеп США не дали "ни одной хлебной крошки", заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как сообщает "Российская газета", так в Минобороны прокомментировали слова официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби об отсутствии пользы от гуманитарных пауз в Алеппо.

По мнению Конашенкова, такого рода заявления демонстрируют разницу в пониманиях "пользы" от гуманитарных пауз".

Также представитель Минобороны добавил, что американцы не сумели выполнить взятые на себя обязательства. По словам Конашенкова, российской стороне так и не дали "ни карт, ни координат объектов, ни другой информации ни об одной террористической организации в Сирии".

