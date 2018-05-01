Госдеп объяснил снятие флага с "захваченного" консульства России в Сиэтле
Было отмечено, что символ РФ был спущен с уважением
Представители США сняли российский флаг со здания генерального консульства России в Сиэтле из-за отказа российских дипломатов пойти на этот шаг, сообщает RT со ссылкой на заявление Государственного департамента США.
"Мы предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать. Мы сделали это за них", - говорится в сообщении Госдепа.
Также было отмечено, что символ РФ был спущен с уважением и позже он будет передан посольству России в Вашингтоне.
В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что здание утратило статус генконсульства еще 2 апреля, когда США отозвало свое согласие на его деятельность из-за "дела Скрипаля". Дипмиссии дали время до 25 апреля, чтобы покинуть консульство, но дипломаты этого не сделали.
Вечером 25 апреля представители американских властей проникли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, зашли в здание и включили свет. Российская сторона заявила, что не давала согласие на снятие неприкосновенности дипсобственности, назвав произошедшее "рейдерским захватом".
В ночь на 1 мая со здания был снят российский флаг.