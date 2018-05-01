Госдеп объяснил снятие флага с "захваченного" консульства России в Сиэтле

Представители США сняли российский флаг со здания генерального консульства России в Сиэтле из-за отказа российских дипломатов пойти на этот шаг, сообщает RT со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

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"Мы предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать. Мы сделали это за них", - говорится в сообщении Госдепа.

Также было отмечено, что символ РФ был спущен с уважением и позже он будет передан посольству России в Вашингтоне.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что здание утратило статус генконсульства еще 2 апреля, когда США отозвало свое согласие на его деятельность из-за "дела Скрипаля". Дипмиссии дали время до 25 апреля, чтобы покинуть консульство, но дипломаты этого не сделали.

Вечером 25 апреля представители американских властей проникли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, зашли в здание и включили свет. Российская сторона заявила, что не давала согласие на снятие неприкосновенности дипсобственности, назвав произошедшее "рейдерским захватом".

В ночь на 1 мая со здания был снят российский флаг.