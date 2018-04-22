Госдеп призвал Украину поднять цены на газ

Фото: mb.ntd.tv

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан накануне, 21 апреля, на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным призвал власти страны поднять тарифы на газ и создать антикоррупционный суд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

"Он [Салливан] призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ (Международного валютного фонда), приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", - цитирует агентство заявление Науэрт.

Отмечается, что Климкин побеседовал с Салливаном в Торонто на полях министерской встречи стран "Большой семерки".

Салливан при этом заверил украинского коллегу в "нерушимой поддержке" со стороны Штатов суверенитета страны и ее территориальной целостности.