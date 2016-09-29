Госдеп США пригрозил Москве атаками экстремистов на российские города

Фото: vestikavkaza.ru

Экстремисты могут предпринять атаки на российские города — такими последствиями для РФ, по мнению Госдепартамента США, может обернуться продолжение войны в Сирии.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа Джон Кирби. "Последствия таковы, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя, несомненно, удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам", – цитирует господина Кирби РИА Новости.

Также представитель Госдепартамента добавил, что "Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел" и терять ресурсы.

Напомним, что США часто обвиняют Россию и официальный Дамаск в атаках на мирные объекты и так называемую умеренную сирийскую оппозицию.