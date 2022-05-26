Госдеп США призвал не отключать Россию от интернета

Представитель Госдепа США Нед Прайс призвал не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать людей информации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам чиновника, США ставят своей целью «сделать все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась».

«Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», — сказал он.

Прайс также отметил, что Россия «не зарекомендовала себя как ответственный участник киберпространства» и предостерег страны от заключения соглашений по кибербезопасности с Москвой.

Ранее Госдума приняла закон об ответе на дискриминацию российских СМИ.