Госдума уже в мае может принять закон о внешнем управлении на иностранных предприятиях

Госдума может в мае принять закон о внешнем управлении на иностранных предприятиях, сообщают «Известия» со ссылкой на профильный комитет по собственности, земельным и имущественным отношениям.

Как заявил глава комитета Сергей Гаврилов, проект закона депутаты планируют рассмотреть сразу после майских праздников. При этом принять его могут уже в первом чтении, а затем будут дорабатывать.

В окончательном же чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который «удовлетворит и бизнес, и интересы трудовых коллективов, и государство», подчеркнул парламентарий.

Внешнее управление на зарубежных предприятиях, согласно пояснительной записке, могут вводить по решению суда. Иностранцы при этом должны владеть более 25% акций, а сам бизнес — иметь существенное значение для обеспечения стабильности экономики РФ, например, производить товары первой необходимости.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных стран.