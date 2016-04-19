Госдума на один шаг приблизила новостные агрегаторы к СМИ

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Резонансный проект закона, приравнивающий новостные агрегаторы к СМИ, приняла в первом чтении Государственная дума, передает "Интерфакс".

Напомним, что инициаторами законопроекта выступили коммунист Александр Ющенко и член фракции "Справедливая Россия" Алексей Казаков.

Суть проекта закона сводится к тому, что иностранное государство, международная организация, а также находящиеся под их контролем организации, юрлица, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, не имеют права быть владельцами новостного агрегатора.

Доля участия данных лиц во владении новостным агрегатором ограничивается 20%.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что документ преследует цель противодействия распространению в интернете фальсифицированной информации.

При этом, как ожидается, ко второму чтению документ может претерпеть изменения, поскольку авторы проекта закона "готовы разговаривать и обсуждать" некоторые пункты.

