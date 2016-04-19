Госдума на один шаг приблизила новостные агрегаторы к СМИ
В парламенте заявили, что ко второму чтению документ ждет существенная доработка
Фото: iltumen.ru
Резонансный проект закона, приравнивающий новостные агрегаторы к СМИ, приняла в первом чтении Государственная дума, передает "Интерфакс".
Напомним, что инициаторами законопроекта выступили коммунист Александр Ющенко и член фракции "Справедливая Россия" Алексей Казаков.
Суть проекта закона сводится к тому, что иностранное государство, международная организация, а также находящиеся под их контролем организации, юрлица, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, не имеют права быть владельцами новостного агрегатора.
Доля участия данных лиц во владении новостным агрегатором ограничивается 20%.
Инициаторы законопроекта подчеркивают, что документ преследует цель противодействия распространению в интернете фальсифицированной информации.
При этом, как ожидается, ко второму чтению документ может претерпеть изменения, поскольку авторы проекта закона "готовы разговаривать и обсуждать" некоторые пункты.