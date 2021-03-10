Госдума одобрила законопроект об отмене наказания за "вынужденную коррупцию"

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности за коррупцию в отдельных оговоренных случаях, сообщает пресс-служба российского парламента.

"Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств", – говорится в пояснительной записке.

В частности, к таким обстоятельствам могут быть отнесены события, находящиеся вне контроля обвиненного в нарушении антикоррупционного законодательства лица. Например, стихийное бедствие, пожар, эпидемия, забастовка, военные действия, теракт или ограничительные меры, принятые государством.

Также оговорено, что непреодолимым обстоятельством не могут считаться "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые" события, а также те, наступление которых зависело от лица, ссылающегося на такие явления.