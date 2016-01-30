Госдума отказалась делать 31 декабря праздничным днем

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект депутатов ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря праздничным днем вместо 8 января, сообщает ТАСС.

Представители ЛДПР в пояснительной записке объяснили, что 31 декабря большая часть работников уже думают только о празднике, но им приходится сидеть на рабочем месте, хотя обычно всю серьезную работу с этого дня и так переносят на другое время. Поэтому принятие законопроекта помогло бы "значительно облегчить подготовку к важному празднику и создать положительный эмоциональный фон у людей". Также этот закон дал бы "возможность использовать рабочее время сотрудников более рационально".

Комитет Госдумы по труду порекомендовал инициативу отклонить. Причиной этого решения стало то, что "авторы не привели каких-либо экономических обоснований предлагаемого переноса нерабочих праздничных дней", добавляет агентство. Также принятие законопроекта повысило бы трудозатраты в разных сферах экономики, отметили в комитете.

Фото: cityeden.info