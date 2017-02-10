Госдума приняла законопроект о бессрочной приватизации жилья

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Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, который предусматривает бессрочную бесплатную приватизацию жилью для всех граждан России, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта текущего года. Ранее законопроект предлагал продлить ее до 2020 года для отдельных категорий граждан: жителей Крыма, лиц, которые подлежать переселению из аварийных домов, а также детей-сирот. В таком виде Госдума приняла законопроект в первом чтении 27 января.

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Общество Бесплатную приватизацию жилья в России решили сделать бессрочной

На этой неделе правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации, и во втором (основном) чтении закон приняли с соответствующими поправками.

"Российская газета" добавляет, что "за" принятие закона проголосовали все 413 депутатов, присутствовавших в зале.

Данный закон является трудом депутатов всех фракций, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что "таких законов немного".

Он также напомнил, что сигнал принимать этот закон пришел от главы государства Владимира Путина. Газета пишет, что 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально был сторонником именно такого решения и доводил свою точку зрения до членов правительства.