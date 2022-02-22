Госдума РФ единогласно ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР

Государственная Дума РФ единогласно приняла ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР со вторника.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а также подписал соответствующие указы в присутствии глав республик.