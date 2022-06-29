Госдума в третьем чтении приняла закон об иноагентах

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, обобщающий положения об иноагентах. Об этом сказано в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что принятый закон призван систематизировать разрозненные положения об иноагентах.

Иноагентом, согласно закону, является лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в стране политической деятельностью.

Иноагентом могут признать физическое лицо независимо от гражданства, общественное объединение, которое действует без образование юрлица, а также российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы.