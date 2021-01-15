Государству могут запретить покупать банки

Правительство рассмотрит законопроект, который ограничивает возможности государства в приобретении акций или доли в банковских организациях. Документ, разработанный Минэкономразвития, предусматривает поправки в закон "О защите конкуренции", в котором может появиться глава о допустимом участии государства в капитале банков.

Как пишет РБК, запрет на приобретение может затронуть федеральные и региональные власти, а также Банк России и компании или банки с госучастием.

Отмечается, что подобные меры требуются из-за сложившейся ситуации в финансовом секторе – в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70%. Замминистра экономического развития Илья Торосов пояснил, что нововведение позволит создать оптимальные условия развития конкуренции.