Государству могут запретить покупать банки

Такая мера должна снизить участие властей в финансовом секторе

15 января 2021, 14:25, Никита Бородкин

Правительство рассмотрит законопроект, который ограничивает возможности государства в приобретении акций или доли в банковских организациях. Документ, разработанный Минэкономразвития, предусматривает поправки в закон "О защите конкуренции", в котором может появиться глава о допустимом участии государства в капитале банков.

Как пишет РБК, запрет на приобретение может затронуть федеральные и региональные власти, а также Банк России и компании или банки с госучастием.

Отмечается, что подобные меры требуются из-за сложившейся ситуации в финансовом секторе – в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70%. Замминистра экономического развития Илья Торосов пояснил, что нововведение позволит создать оптимальные условия развития конкуренции.

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