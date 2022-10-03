Грядет ли «фашизация» Европы? Что означает приход к власти в странах ЕС крайне правых

Победа правоцентристской коалиции в Италии на парламентских выборах 25 сентября, а до этого успех правых партий в других странах дают повод наблюдателям говорить о политическом сдвиге стран ЕС резко «вправо». Конечно, это явление во многом вызвано переменами в мире, последовавшими после начала российской военной операции на Украине. Данный сдвиг, судя по всему, всерьёз и надолго. О причинах правого поворота в Европе, насколько уместно говорить о возрождении фашизма на континенте, о том, что сулят данные перемены нашей стране, пытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Приход наследников Муссолини?

Победа правоцентристов в Италии оказалась довольно убедительной — они получили около 44% на выборах в Палату депутатов и 44,2% — в сенат, оставив позади коалицию левоцентристов. Наибольшего успеха у победителей добилась партия «Братья Италии», возглавляемая Джорджей Мелони, которая может стать первой в истории страны женщиной-премьером. Также в коалицию входят партии «Лига», «Вперёд, Италия», а также «Мы — умеренные».

Для справки: Партия «Братья Италии» была основана в 2012 году. Название организации совпадает с первой строкой национального гимна. Её нынешний лидер и, возможно, будущий премьер Джорджа Мелони была министром по делам молодёжи в правительстве Сильвио Берлускони в 2008-2011 годах. В партии действительно есть фракция последователей Бенито Муссолини. Однако наряду с ней действует также фракция либеральных консерваторов, а также не оформившие фракции евроскептики, социальные консерваторы, национал-консерваторы и приверженцы других сопутствующих направлений.

Видные депутаты Европарламента (ЕП) уже высказали о «Братьях Италии» после победы всё, что, видимо, накипело на душе. Так, зампредседателя ЕП Катарина Барли заявила, что главой итальянского кабмина, видимо, станет Джорджа Мелони, «чьими политическими примерами для подражания являются Виктор Орбан и Дональд Трамп». Более жёстко высказался депутат Томас Вайц, назвавший Мелони «катастрофой для Европы». «Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий», — заявил он германской газете Welt. Между прочим, депутаты из «Братьев Италии» недавно голосовали против резолюции ЕП, характеризующей политическую систему Венгрии как «гибридный режим избирательной автократии».

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Политолог Владимир Корнилов в своём телеграм-канале отметил, что победу на выборах в Италии одержала партия, «которую либеральные СМИ ещё недавно называли «фашистской». «Однако по мере приближения выборов их оценки становились всё мягче и мягче. <...> Просто по мере развития кампании Мелони и её команда стали чаще заверять истеблишмент, что не изменят политики Рима относительно России и украинского конфликта. И вдруг вчерашние «фашисты» стали вполне приемлемы для либерального истеблишмента. На что не пойдёшь ради победы русофобии! Совсем как в 1920-30-е годы в Европе!»

Политические грехи молодости Джорджи Мелони

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает обвинения «Братьев» в «постфашизме» сильно преувеличенными.

«Если посмотреть на их партийную программу, то в ней не найти тех вещей, что им приписывают, — фашизма, радикализма, ксенофобии. У них вообще нет каких-то моментов, которые выходят за рамки принятого в европейской политике. Весь упомянутый негатив им стали приписывать оппоненты незадолго до выборов с целью ослабить партию. Не получилось», — заявил он amic.ru.

С этой точкой зрения согласен историк, политолог, ведущий научный сотрудник Секции истории зарубежных стран ИНИОН РАН Валерий Любин, также считающий обвинения партии-победительницы в «постфашизме» необоснованными.

«Хотя Мелони и происходит из партии „Национальный альянс“, была в молодости главой её молодежной организации, а сама эта партия, входившая с 90-х годов и далее в правоцентристские правительства под руководством Берлускони, и ведёт свою родословную от партии „Итальянское социальное движение“, считавшейся неофашистской, в настоящее время „Братья Италии“ являются, по сути, правоцентристской. Несмотря на своё происхождение, все политические организации эволюционируют и приводят себя в соответствие с новыми требованиям времени, что и произошло с этой партией», — рассказал он amic.ru.

Джорджа Мелони контактирует с лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, руководством испанской партии Vox, польской партии «Право и справедливость», «Шведскими демократами». Она выступает за ужесточение режима миграции и даже призывала блокировать побережье Северной Африки, чтобы остановить оттуда поток мигрантов в Италию. Лидер «Братьев» считает главными итальянские, а не общеевропейские интересы, явно не любит ЛГБТ-культуру и убеждена в приоритете семейных ценностей. В одном из выпущенных в 2019 году роликов она ёмко выражает своё кредо: «Я женщина!», «Я мать!», «Я христианка!»

Адепты деиндустриализации?

Владимир Оленченко замечает, что «Братья Италии» выиграли выборы не по причине «правизны», а в силу запроса общества:

«Общество требует перемен. А победители предлагают во главу угла ставить национальные интересы, а не евроатлантические. В этом и причина их успеха», — подчеркнул он.

Надо сказать, победа правоцентристов вызвала тревогу на Украине. Портал «Страна.ua» писал: «Само правительство, как отмечают наблюдатели, будет наиболее правым со времён Второй мировой войны (то есть со времён диктатора Муссолини, который ровно сто лет назад, в октябре 1922-го, устроил переворот и правил более 20 лет). Вместе с Мелони кабмин будут формировать давние „друзья Путина“ — бывший премьер, 85-летний Берлускони, и экс-глава МВД Сальвини».

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По мнению директора Центра геополитических исследований Института современного развития Дмитрия Родионова, успехи европейских правых усилят фрагментацию ЕС.

«Конечно, это усилит центробежные явления, что подогревается из-за океана. Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении ЕС. Санкционная война, „подсаживание“ стран Старого света на российский газ, а теперь политика отсечения от этого вида топлива — всё это направлено на деиндустриализацию Европы, ослабление её экономики. Американцы заинтересованы в получении власти в различных странах силами, которые максимально ослабляют Евросоюз изнутри, создают ему помехи, но не выходят из этой структуры, а также из НАТО и не ставят под сомнение антироссийскую политику».

Стоит напомнить, что ранее, 15 сентября, в Швеции на выборах победу также праздновала коалиция во главе с крайне правыми «Шведскими демократами», а также тремя правоцентристскими партиями. Теперь им предстоит формировать правительство. Когда поступили данные о волеизъявлении электората, руководитель шведского комитета по борьбе с антисемитизмом в телеинтервью выразил беспокойство результатами голосования, заявив, что они могут вдохновить расистов. В ответ на это центральная фигура в руководстве победившей партии Бьорн Сёдёр обвинил телекомпанию в предвзятости и выразил пожелание, чтобы общественный эфир был «коренным образом реформирован».

Как писала британская газета Guardian, «партия „Шведские демократы“ возникла из неонацистского движения в середине 1990-х годов и до сих пор пытается избавиться от обвинений в экстремизме». «Другие партии относились к ней как к изгою, но три года назад правоцентристская партия „Умеренные“ стала сотрудничать с ультраправыми. Националисты постепенно увеличивали долю голосов на каждых из последних девяти всеобщих выборов», — сообщало издание.

Правые и левые — все против нас?

Не исключено, что успехи сил, называемых правыми и даже ультраправыми, получат продолжение в Европе. По мнению Владимира Оленченко, успех в будущем будут иметь партии, выступающие за приоритет национальных, а не общеевропейских ценностей.

«Но их почему-то упорно называют правыми, придавая термину негативный оттенок. „Хорошими“ же сегодня в ЕС считаются политические силы, подпевающие Еврокомиссии», — отметил он.

Валерий Любин считает, что в настоящее время общая тенденция в европейских странах имеет явно выраженный тренд укрепления правых сил, и отступление левых:

Хотя итальянский философ Норберто Боббио ещё в 1994 году издал разошедшуюся почти полумиллионным тиражом небольшую, но очень концентрированную по содержанию небольшую книжечку Destra a sinistra — «Правые и левые», в которой он доказывал, что, по сути, в нынешних условиях не существует ни правых, ни левых.

Он напомнил, что в Швеции и других скандинавских странах всегда сильна была социал-демократия, которая провела в ХХ веке очень ёмкие социальные реформы, и приход к власти на время правых эти реформы не позволит отменить.

«Народные массы там всегда были политически активны и разбирающиеся в политических нюансах — не знаю, что собой представляет там молодое поколение, оно во всех странах, как видно по последним событиям, очень сильно подвержено политическим манипуляциям всяких разных служб, действующих через интернет. В Италии, кстати, благодаря принятым нововведениям, возрастной порог голосования на выборах был сильно сбавлен, и это подействовало на результаты», — заметил собеседник.

Дмитрий Родионов убеждён, что успех в Европе будет сопутствовать как правым, так и другим евроскептическим силам, не причастным к нынешнему кризису. Однако вряд ли приходящие к власти силы радикально изменят отношение своих стран к России.

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«Будут осложняться взаимоотношения с Брюсселем — как это мы наблюдаем в случае с Венгрией или Польшей. Но упомянутые страны поддерживают санкции против нашей страны, примерно то же самое может произойти и с Италией. Та же Мелони некоторое время назад осудила, как она выразилась, „недопустимые действия Путина“ в отношении Украины. Так что приход к власти в любом европейском государстве евроскептиков любой политической силы для нас мало что поменяет», — заключил эксперт.