Губернатор Алтайского края примет участие в страсбургском Конгрессе

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтая Александр Карлин в составе делегации региона примет участие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге, сообщили 21 марта в пресс-службе краевой администрации.

30-я планерная сессия состоится с 21 по 24 марта. Тема мероприятия заявлена как "Этические стандарты и прозрачность на местном и региональном уровнях".

Согласно программе пребывания в Страсбурге, Александр Карлин примет участие в заседании Европейской народной партии "Христианские демократы", а также в пленарном заседании Конгресса.

Помимо этого в ходе поездки глава региона встретится с Генонсулом РФ в Страсбурге Валерием Левицким и Постоянным представителем России при Совете Европы Иваном Солтановским.