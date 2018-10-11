Губернатор Курской области ушел в отставку
Ранее о своей отставке объявила губернатор Забайкальского края
11 октября 2018, 19:48
Губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку, сообщает "РИА Новости".
Ранее KurskTV со ссылкой на собственные источники в администрации Курской области сообщил, что Михайлов принял решение подать в отставку, однако подробности и причины озвучены не были.
"Известно, что ближайшие два месяца временно исполняющим обязанности будет кто-то из заместителей губернатора. Пока называется имя Валентины Нордстрем", - сообщил портал.
Ранее о своей отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она заявила, что ее решение покинуть пост главы региона обусловлено внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.
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