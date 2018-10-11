Губернатор Забайкалья подала в отставку, попросив прощения перед жителями

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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"Это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня", - пояснила Жданова.

Она объяснила свою отставку "внутренними мотивами и новыми перспективами".

Также она также поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за свои ошибки.

"Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время - каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья", - заявила Жданова.

Наталья Жданова руководит регионом с февраля 2016 года. Тогда она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского. В сентябре этого года она победила на губернаторских выборах, набрав более 54% голосов избирателей.