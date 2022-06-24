Губернаторский срок без ограничений. Депутаты АКЗС поддержали изменения в устав Алтайского края

Депутаты Алтайского Заксобрания большинством голосов приняли поправки в устав Алтайского края. «За» проголосовали 63 депутата из 64, присутствующих на июньской сессии. Основной региональный закон привели в соответствие с новым ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В числе ключевых поправок — возможность для губернатора избираться на свой пост более двух раз подряд, также руководитель региона сможет освобождать от должности глав городов, если последние не справляются со своими обязанностями.

Изменения в устав региона закрепили статус АКЗС как единственного законодательного органа госвласти Алтайского края. Установлены и дополнительные требования к депутатам: все они замещают госдолжности независимо от того, работают на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности.

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Кроме того, теперь Алтайское Заксобрание может заслушивать информацию о деятельности не только территориальных органов исполнительной власти, но и органов местного самоуправления. Помимо этого, АКЗС принимает решение о доверии министру экономического развития, а также министру финансов.

Теперь уставом Алтайского края закреплены и полномочия главы региона по отношению к главам органов местного самоуправления. Так, губернатор вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципалитета за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. Кроме того, губернатор вправе отрешить главу местной администрации от должности за злостное неисполнение полномочий.