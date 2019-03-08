Гульнару Каримову обвинили в крупнейшей в истории взятке

В США возбудили уголовное дело в отношении дочери экс-президента Узбекистана и экс-главы дочерней компании МТС "Уздунробита" Бехзода Ахмедова. Об этом сообщает "Российская газета".

Им предъявлено обвинение в отмывании денег и получении особо крупной взятки.

Ее размер оценивается в 865 млн долларов. По оценке прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, это крупнейший в мире откат, попадающий под санкции закона об иностранной коррупции.

По версии следствия, женщина получила финансы через счета связанных с ней структур от операторов трех крупных телекоммуникационных компаний, в том числе и МТС.

Взамен она обеспечивала содействие заходу компаний на узбекский рынок и расширению их влияния там.

Преступные доходы отмывались через торги на американских фондовых биржах.

Напомним, ранее представители МТС в рамках "узбекского дела" заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, взяв на себя обязательства выплатить 850 млн долларов штрафа.