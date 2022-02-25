Хакерская группировка Anonymous атаковала сайт RT

Вечером 24 февраля на сайт российского канала RT обрушились мощные DDoS-атаки, сообщает сам RT. Ответственность за это на себя взяла хакерская группировка Anonymous, разместив признание в Twitter.

Группировка также сообщила, что объявила “кибервойну” российским властям. К сообщению она приложила хештег #Ukraine.

Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля не подвергается DDoS-атаке.