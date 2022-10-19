Херсон может уйти под воду? Что означает эвакуация из области и «непростые решения» генерала Суровикина

На заседании Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ глава государства уже подписал. Ситуация в регионах, недавно ставших частью Российской Федерации и находящихся в зоне СВО, довольно непростая. В Херсонской области началась эвакуация населения, о чём сообщил временный глава региона Владимир Сальдо. Ранее в эфире телеканала «Россия 24» командующий Объединённой группировкой генерал армии Сергей Суровикин отметил, что противник предпринимает попытки атаковать позиции ВС РФ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. При этом он особо выделил Херсонское направление, на котором не исключил принятия «непростых решений». Что означают данные меры, не сулят ли они новую порцию неприятных вестей, выяснил журналист amic.ru Андрей Магас.

Херсонщину могут затопить

На заседании Совбеза Путин напомнил, что режим военного положения действовал в четырёх регионах и «до вступления в состав России». «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах РФ», — подчеркнул президент.

По словам генерала Суровикина, российские военные будут «исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих», а также «действовать осознанно, своевременно».

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров считает эти заявления «настораживающими».

«Всё-таки целью спецоперации должен быть разгром ВСУ. Конечно, с наименьшими потерями. Это нужно чётко зафиксировать. Также хотелось бы знать, что означают „непростые решения“», — сказал он amic.ru.

Михаил Александров / Фото: vk.com/id484026410





Это означает возможное оставление Херсона?

В интервью генерал Суровикин отметил, что противник стягивает к месту предполагаемого наступления большие резервы — причём зачастую бойцы с той стороны не имеют даже достаточной подготовки. Однако они вынуждены идти в бой, поскольку позади размещаются заградотряды националистов, которые готовы расстреливать солдат в случае отступления. В то же время российские ВС стремятся беречь своих бойцов, используют тактику перемалывания наступающего неприятеля. Это позволяет минимизировать потери, а также уменьшить число жертв среди мирного населения. Командующий группировкой также рассказал, что подразделения ВСУ и украинской теробороны ежедневно теряют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Однако стоящие за киевским режимом кураторы из НАТО требуют наступательных операций на Херсонском направлении.

Суровикин сообщил о ведущемся со стороны ВСУ приготовлении «массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей». Он заявил, что «попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено».

По словам Михаила Александрова, заявления генерала могут подразумевать и сброс воды Каховской ГЭС с затоплением некоторых территорий.

«Если это так, то, конечно, лучше отойти на другие позиции. Наступать мы сейчас не можем — видимо, ещё недостаточно сил для этого. Но если по ГЭС наносятся удары — конечно, есть риск катастрофы, тогда наших военных не следует подвергать риску», — подчеркнул эксперт.

Сдадут или отойдут?

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём видеообращении, размещённом в его Telegram-канале, заявил, что крупное наступление ВСУ на регион может начаться уже в ближайшее время. Он порекомендовал мирному населению «по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску». Впрочем, сдачу региональной столицы он исключил: «Будем стоять до конца, нацистов в город мы не пустим».

Кирилл Стремоусов об обстановке в Херсоне за сутки до указа Путина о введении военного положения

Михаил Александров отметил, что такая категоричность «не совсем понятна».

«Можно вспомнить, как в годы Великой Отечественной войны Сталин заявил резко Жукову: „Как вы могли додуматься до такого, чтобы сдать Киев?“ Однако потом всё равно Киев пришлось оставить. В данном случае, конечно, никто не хочет оставлять Херсон, но если он будет затоплен, то войска там не должны тонуть. Возможно, вода накроет часть города, тогда наши войска должны перейти на более удобные позиции. Пусть ВСУ тонут, если хотят», — указал эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО.

Ещё 18 октября областные власти приняли решение переместить часть граждан на левый берег Днепра. Эвакуация касается жителей Александровского, Белозёрского, Бериславского и Снегирёвского районов.

Жители Херсона покидают правый берег Днепра

В своём Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что Украина «накапливает огромные силы на Николаевском и Криворожском направлениях», при этом, по его словам, «российская армия тоже накапливает силы для того, чтобы противостоять возможному контрнаступлению».

Сальдо также сообщил, что эвакуация будет проходить организованно и бесплатно: «Тот, кто хочет переехать на левый берег Днепра, может остаться на левом берегу. Кто-то захочет дальше уехать в регионы России». Также напомнил, что всем покинувшим регион жителям российское правительство предоставит жилищные сертификаты — ранее об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На левобережье переезжают также подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области, заявил Сальдо. А въезд гражданских лиц на территорию области закрывается на неделю. Приехать на Херсонщину люди смогут только по выданным комендатурой пропускам, которые будут получать в основном сотрудники компаний, занимающихся снабжением. Сальдо рассказал, что ведётся работа по увеличению пропускной способности переправ, перевозящих жителей на левый берег Днепра.

Обращение Владимира Сальдо к жителям Херсонской области

Первые атаки отбиты

Один из военкоров федеральных каналов, находящийся в настоящий момент в зоне СВО, сообщил, что журналистам категорически не рекомендовано подробно описывать обстановку в районах, расположенных вблизи боевых действий.

«Насколько я знаю, основная масса с пониманием относится к этому требованию — всё-таки военная цензура, в той или иной форме, существовала всегда, и лишняя информация, попавшая к противнику, может стать причиной как гибели военных, так и гражданских. В Херсонской области люди большей частью осознают опасность наступления ВСУ. Но паники нет — большинство, насколько я могу судить, движимы желанием уберечь детей», — рассказал он amic.ru.

По словам собеседника, местных жителей, ожидающих возвращения под власть Киева, уже практически нет.

«Те, кто поддерживал Украину, судя по всему, уже покинули область. Паникёры — люди, которым всё равно какая власть, лишь бы жизнь была спокойной, — тоже уехали. Причём, видимо, раньше всех, ещё в первые дни после начала СВО», — добавил он.

Украинские военные 19 октября нанесли удар из РСЗО HIMARS по резиденции шведского консула в Каховке

Михаил Александров отметил непредсказуемость действий украинской стороны.

«От Киева сейчас чего угодно можно ожидать. Этот режим идёт на все меры, чтобы удержаться у власти. Там, видимо, не думают, что затоплению могут подвергнуться и другие регионы — подконтрольная Украине часть Запорожской области и Днепропетровская область. Невольно вспоминается, что Гитлер намеревался затопить Берлин в 1945 году в ходе наступления нашей армии», — напомнил эксперт.

Утром 19 октября ВСУ предприняли попытку наступления в Херсонской области, которая была отбита российскими военными, сообщил в своём Telegram-канале замглавы региона Кирилл Стремоусов.

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