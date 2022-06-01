Херсонская область, ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ уже в июле

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что ДНР, ЛНР и Херсонская область могут войти в состав РФ уже в июле. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что референдумы о присоединении регионов могут пройти одновременно.

Также Слуцкий подчеркнул, что у РФ хватит ресурсов для обеспечения вхождения в РФ сразу трех новых субъектов.

Напомним, что ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом.