Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

До этого миллиардер провёл в соцсети опрос среди пользователей на тему того, стоит ли снимать бан с 45-го главы государства. В итоге почти 52% из 15 млн проголосовавших высказались в поддержку политика.

«Голос народа — голос Божий», — написал Маск, комментируя результаты опроса.

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Twitter заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года. Тогда его сторонники, несогласные результатами президентских выборах, на которых победил демократ Джо Байден, захватили здание Капитолия. В соцсети заявляли, что забанили аккаунт экс-президента в связи с «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». На данный момент Дональд Трамп не комментировал разблокировку своего аккаунта в Twitter. Однако ранее он заявлял, что не будет пользоваться сервисом, даже если его разбанят.

На прошлой неделе Трамп официально объявил, что подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Во время выступления политик также пообещал победить «радикальных демократов» и остановить «разрушение страны».