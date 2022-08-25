Имущественный вычет с 2023 года. Алтайское Заксобрание приняло закон о налоговых льготах для предпринимателей

Депутаты АКЗС на сессии 25 августа приняли поправки в закон «О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края». Документ уменьшает базу, с которой исчисляется налог на имущество организаций, на величину кадастровой стоимости — 300 кв. м объекта недвижимости. Законопроект вступит в действие с 1 января 2023 года. О необходимости такой меры поддержки бизнеса говорил губернатор Виктор Томенко во время последнего ежегодного отчёта.

«Закон впрямую касается тех предпринимателей, которые владеют помещениями, зданиями, сооружениями. Он даёт право налогового вычета на площадь до 300 кв. м. Предприниматель сам определяет, на какое помещение (одно по выбору) будет распространяться льгота. Если это помещение меньше 300 кв. м, ставка налога будет 0%, если больше, то 300 кв. м не будут облагаться налогом, а всё что свыше — налог по кадастровой стоимости», — рассказал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

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Налоговые послабления будут касаться офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-деловых и торговых центров (и помещений в них). «Дополнительные условия: эти предприятия уже должны заниматься такой деятельностью не менее двух лет. Это нужно, чтобы не было дробления бизнеса под льготу. На предприятии должны быть работники — не менее трёх человек, и у этих работников должен быть определённый уровень заработной платы. Мы его исчисляем с коэффициентом к величине прожиточного минимума, отдельно для сельских и городских предпринимателей», — рассказал Семёнов.

Изменения в закон позволят поддержать малый и средний бизнес, а также сохранить рабочие места. «Эта льгота фактически для всех, главное, чтобы у предпринимателя были работники, которые получают зарплату не ниже определённого порога. И мы ограничиваем не облагаемую налогом площадь, чтобы большие объекты не выпали из налогооблагаемой базы. В первую очередь эта льгота рассчитана на малый и микробизнес. Хотя и предприниматели с большими оборотами тоже смогут этой льготой воспользоваться», — подчеркнул Семёнов.

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Как отметил председатель комитета, разработчики предлагают оценить эффективность закона через полгода действия.

Краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов отметил, что подобные налоговые льготы для бизнеса в крае обсуждали как минимум на протяжении пяти последних лет. Поэтому принятие законопроекта уполномоченный по правам предпринимателей оценил как «большой прорыв». По словам Осипова, только в 31 регионе есть льгота по данному виду налога. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов отметил, что при всей прогрессивности документа всё же здесь есть и «своя ложка дёгтя». «Ряд критериев, таких как ограничение по количеству объектов, зарплате сотрудников, среднесписочному составу не дают в полной мере воспользоваться льготой юрлицам», — считает Молотов.

По словам депутата Юрия Матвейко, пока предприниматели региона скептически относятся к законопроекту, но нужно понимать, что краевой Минфин «считает каждую копейку», поэтому согласовать такой вариант было непросто. Все парламентарии были солидарны в том, что необходимо посмотреть, как в дальнейшем будет работать закон и сколько компаний смогут воспользоваться льготой. В случае необходимости документ могут скорректировать.

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Отметим, что АКЗС рекомендовало муниципалитетам пойти по аналогичному пути и ввести налоговые льготы в отношении физлиц — индивидуальных предпринимателей. С предложением выступил спикер Александр Романенко. Он попросил депутатов взять принятие таких решений в муниципалитетах на контроль.