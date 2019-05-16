Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая по решению Верховной рады

Верховная рада в четверг, 16 мая, определила, что приведение к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая, передает ТАСС.

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Соответствующее решение поддержали в четверг 315 парламентариев.

"Таким образом, инаугурация состоится 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады", – сообщил после голосования спикер парламента Андрей Парубий.

Ранее Зеленский назвал депутатов Верховной рады лжецами, так как они обещают назначить дату инаугурации, но до сих пор не сделали этого.

"Верховная рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах делайте выводы", – написал он в своем Facebook.