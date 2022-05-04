Индия захотела получить скидку на российскую нефть

Индия захотела покупать российскую нефть по сниженной цене. Как сообщает Bloomberg, таким образом страна хочет компенсировать риски в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире и отказом многих покупателей от энергоресурсов из России.

Сейчас Индия один из крупнейших импортеров нефти. Она продолжает закупать российское топливо вопреки международному давлению и рассчитывает получить фиксированную цену в размере 70 долларов за баррель. Эталонная марка нефти Brent в настоящий момент торгуется по цене около 105 долларов за баррель.

Отмечается, что с конца февраля государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Индии купили более 40 миллионов баррелей российского топлива, что на 20% больше, чем поставки за весь 2021 год.