Иностранных граждан в Россию просто так не пустят: правила въезда ужесточились
Главными требованиями стали обязательный медосмотр, фото и дактилоскопия
В России ужесточаются правила въезда иностранных рабочих. Теперь приезжающие в страну рабочие мигранты должны пройти медосмотр, дактилоскопию и предоставить фото.
Как сообщили в МВД РФ, требования к приезжим начнут применять со среды, 29 декабря, при этом на прохождение всех вышеуказанных процедур иностранцам даётся месяц.
Представитель правоохранительного ведомства уточнил, что это касается не только мигрантов, но и иностранцев, приехавших с другими целями, сроки сдачи отпечатков пальцев для которых установлены в пределах 90 дней.
После прохождения всех необходимых процедур иностранец получает сертификат, передаёт РИА Новости.
По словам зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, дактилоскопическая регистрация значительно упростит процесс обнаружения преступников и лиц, причастных к террористическим организациям.
Подробнее о вопросах прохождения иностранцами необходимых процедур читайте в материале ИА "Амител".