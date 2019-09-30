Иркутские власти ответили на слухи об отставке губернатора после паводков и пожаров

В правительстве Иркутской области заявили об отсутствии какой-либо информации о предстоящей отставке губернатора Сергея Левченко, сообщает РИА "Новости".

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Общество Иркутский губернатор сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке

Представитель пресс-службы правительства и губернатора региона рассказал, что Левченко сейчас на работе и на ближайшую неделю у него составлен график мероприятий.

Ранее в СМИ сообщалось со ссылкой на администрацию президента о планах Кремля досрочно отправить Левченко в отставку. Якобы это должно произойти осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса.

Слухи об отставке появились после непростого лета для региона. Область за месяц дважды стала зоной ЧС.

В конце июня накрыли масштабные паводки, в результате которых под воду ушли свыше 20 тыс. жилых домов и 25 человек погибли. При этом жители утверждают, что не получали предупреждений от властей.

На вопрос, можно ли было предотвратить гибель людей, Левченко ответил, что не видел, в каких условиях это произошло.

А после регион накрыли лесные пожары, площадь которых, по данным на 30 июля, составляла 639 тыс. гектаров.

Левченко – член КПРФ, он был избран губернатором в 2015 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко. Полномочия Левченко истекают в 2020 году.