Иск Генпрокуратуры РФ о признании Meta экстремистской организацией рассмотрят 21 марта

Заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией поступило в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что рассмотрят иск 21 марта.

Напомним, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к Instagram в России. Причиной стали сообщения, что владелец соцсети, компания Meta, временно разрешила в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против Вооружённых сил России.

В Следственном комитете возбудили дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников Meta.