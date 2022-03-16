Иск Генпрокуратуры РФ о признании Meta экстремистской организацией рассмотрят 21 марта
Заявление от ведомства уже поступило в суд
16 марта 2022, 15:30
Заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией поступило в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что рассмотрят иск 21 марта.
Напомним, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к Instagram в России. Причиной стали сообщения, что владелец соцсети, компания Meta, временно разрешила в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против Вооружённых сил России.
В Следственном комитете возбудили дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников Meta.
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