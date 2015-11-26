''Исламское государство'' назвало своими врагами Украину и Молдавию

Очередное видео опубликовали члены террористической группировки ''Исламское государство''. В нем они назвали страны, которые считают своими врагами. В список попали Молдавия и Украина, сообщает RT

Всего в списке 60 государств, в том числе и не имеющие никакого отношения к антитеррористической коалиции. Критерии составления списка террористы ИГИЛ не назвали.

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Видео появилось в сети на четырех языках — английском, русском, французском и турецком. Клип был оперативно удален с популярных видеосервисов, отмечает РИА "Новости''.

Ранее стало известно, что боевики ИГИЛ через международную преступную группировку закупали оружие на Украине - китайские переносные зенитно-ракетные комплексы FN6.