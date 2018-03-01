Истеричная бабушка Ж.: Виторган высказался о поведении Жириновского

Муж кандидата в президенты Ксении Собчак Максим Виторган написал пост относительно конфликта между его женой и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Новости

Политика Штаб Жириновского обвинил Собчак в "историческом плагиате"

Напомним, конфликт завязался во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию. Кандидат от ЛДПР назвал девушку "дурой" и продолжил свои оскорбления, используя нецензурную брань. После этого девушка вылила на политика стакан с водой.

"Истеричная бабушка Ж. впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены. Ее, бабушку Ж., тоже осуждать не берусь - она продаёт то, что у неё есть (эти самые истерики), и то, что пользуется спросом у вас", - написал Виторган на своей странице в Instagram.

Ранее пост в защиту Ксении Собчак написала телеведущая Ксения Бородина. Она написала, что отстаивать свою точку зрения на дебатах – это нормально. Но оскорблять своих оппонентов неприемлемо, особенно девушку.