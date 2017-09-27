Источники заявляют о неминуемости отставки Виктора Толоконского

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Источники продолжают заявлять о скорой отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

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Политика Каким российским губернаторам пророчат отставку и за что

Как передает РИА "Новости", на сей раз о фактическом решении этого вопроса сообщил источник в парламенте, констатировав: "Отставка Толоконского будет в ближайшие два дня".

Собеседник агентства также уточнил, что в качестве преемника действующего губернатора рассматриваются две кандидатуры — руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова и главы Оборонпрома Сергея Сокола.

Напомним, ранее СМИ анонсировали ряд отставок в губернаторском корпусе. За последние два дня было принято два кадровых решения. Так, 25 сентября Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

Накануне же была принята отставка нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Врио главы региона стал Глеб Никитин.