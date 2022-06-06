Итальянский телеведущий упал в обморок после интервью с Марией Захаровой

Ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти упал в обморок после интервью со спецпредставителем МИД России Марией Захаровой. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчине стало плохо во время прямого эфира, организованном из Москвы. С чиновницей он разговаривал по видеосвязи.

Менее чем через час Джилетти вновь появился на экране и объяснил ухудшение состояния недостатком сахара или холодной погодой в российской столице. Он также отметил, что ему оказывал помощь телеведущий Владимир Соловьев.

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