Иван Маскаев повторно избран главой города Алейска
На место главы Алейска претендовали двое кандидатов
Алейские депутаты переизбрали Ивана Маскаева на пост главы города. Голосование за кандидатов на эту должность состоялось сегодня, 25 февраля 2022 года.
Как сообщили amic.ru в администрации Алейска, в пятницу состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы города. Члены комиссии под председательством Юрия Проскурина, начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, рассмотрели документы кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе. Всего на кресло главы Алейска претендовали двое: первый заместитель главы администрации города Вячеслав Ковшов и глава города Иван Маскаев. Члены комиссии утвердили обоих кандидатов.
И сегодня же, 25 февраля, было назначено собрание депутатов города Алейска. На нём присутствовали депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания Максим Банных, Юрий Матвейко, представители прокуратуры и местные депутаты.
Рассматривался только один вопрос — “об избрании главы города”. Присутствующие заслушали обоих претендентов на вакантное место.
Фото: пресс-служба города Алейска
Вячеслав Ковшов пообещал, что если его изберут главой Алейска, то будет работать в рамках стратегического развития города, программа которого составлена до 2035 года. Также он отметил, что приложит все силы, чтобы принимать участие во всех проектах во благо города.
Иван Маскаев в своём выступлении перед депутатами напомнил, что было сделано в Алейске за минувшие пять лет. В частности, отремонтированы дороги, уличное освещение, решены проблемы с отоплением в детских садах и школах. При этом Маскаев подчеркнул, что все успехи были достигнуты только благодаря слаженной совместной работе администрации Алейска, предприятий города, общественности и при поддержке краевого правительства.
По итогам голосования кандидатуру Ковшова поддержали 3 депутата, 10 проголосовали против, один воздержался. За Маскаева проголосовали 11 депутатов, трое воздержались, против — 0. Всего в составе городского совета депутатов Алейска 15 депутатов.
Большинством голосов главой города Алейска избран Иван Маскаев.
Фото: пресс-служба города Алейска
Напомним, срок полномочий главы города составляет пять лет.
Что известно об Иване Маскаеве?
Иван Васильевич Маскаев родился в 1974 году в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Выпускник Красноярской государственной технологической академии по специальности “лесное и лесопарковое хозяйство”. В 2010-2011 годах прошёл обучение в Сибирской академии государственной службы по специальности “государственное и муниципальное управление”. С 1996 по 1998 год работал лесничим Клепиковского лесничества Верх-Обского лесхоза. До 2005 года был главным лесничим Ларичихинского лесхоза. После этого являлся исполнительным директором ООО “Алтай-Форест”.
С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011-го был назначен и.о. руководителя исполнительной власти района.
В апреле 2012 года возглавил район. 17 января 2017 года на сессии Алейского городского Собрания депутатов Маскаева избрали главой Алейска.
Женат, отец двоих детей.