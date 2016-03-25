Иванов назвал стратегическое партнерство РФ и КНР "эталоном отношений"
Секрет успешного развития отношений в том, что в основе лежат принципы взаимного уважения, доверия и равноправия, говорит Иванов
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Иванов на открытии форума приветствовал участников и отметил с радостью, что у стран появляются новые площадки для прямого открытого диалога. Он напомнил, что в основе отношений между РФ и КНР лежат принципы взаимного уважения, доверия и равноправия. Страны учитывают интересы друг друга и заинтересованы во взаимном процветании.
Глава администрации Кремля подеркнул, что Россия и Китай также тесно координируют свои действия и на международной сцене, подчеркнул Сергей Иванов. Эта плотная совместная работа помогла решить "такие острые вопросы, как химическая демилитаризация Сирии, достижение договоренностей по ядерной программе Ирана
Иванов отметил, что свой вклад в развитие двухсторонних связей также вносит медиасообщество обеих стран.
"Вы продвигаете в глобальное информационное пространство истинные, а не выдуманные кем-то цивилизационные ценности и жизненные ориентиры", - сказал в обращении к участникам форума Сергей Иванов.
Согласно его словам, в ближайшие два года в рамках двусторонних отношений предстоит реализовать более 200 проектов в сфере СМИ.
Заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао также подчеркнул, что российско-китайские отношения переживают сейчас самый лучший период за всю историю их развития. Высокая взаимодополняемость двух экономик создает потенциал их дальнейшего роста, подчеркнул он.
Затем в присутствии Иванова и Цибао был подписан внушительный пакет документов. Среди прочего заключены соглашения о совместных журналистских проектах и совместном издании ряда газет.