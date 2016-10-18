Иванов заявил, что Путин не любит бессмысленную чехарду в кадрах

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Спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что глава государства Владимир Путин очень бережно относится к кадрам и не меняет людей только лишь для того, чтобы поменять. Такое заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде".

"Ничего революционного не произошло. Президент бережно относится к кадрам и не сторонник бессмысленной чехарды, когда люди меняются просто ради того, чтобы их поменять", – отметил чиновник.

Также Иванов добавил, что сейчас в правительстве не происходит ничего тотального.