Иванов заявил, что Путин не любит бессмысленную чехарду в кадрах
Также Иванов отметил, что сейчас в правительстве не происходит ничего тотального
18 октября 2016, 15:45
Фото: media.nakanune.ru
Спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что глава государства Владимир Путин очень бережно относится к кадрам и не меняет людей только лишь для того, чтобы поменять. Такое заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде".
"Ничего революционного не произошло. Президент бережно относится к кадрам и не сторонник бессмысленной чехарды, когда люди меняются просто ради того, чтобы их поменять", – отметил чиновник.
Также Иванов добавил, что сейчас в правительстве не происходит ничего тотального.
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