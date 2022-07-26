Израиль готов нанести удар по Ирану из-за развития его ядерной программы
По словам главы Минобороны еврейского государства, Иран — «проблема всего мира»
26 июля 2022, 19:13
Израиль готов нанести удар по Ирану из-за развития его ядерной программы. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, передаёт РИА Новости.
«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — заявил глава оборонного ведомства.
Напомним, что ранее стало известно об убийстве старшего инженера-ракетчика Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Тамардара Мутлака. О его гибели сообщил Национальный иранский конгресс.
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