Кабмин не поддержал. Понижать возраст выплаты надбавки к пенсии не будут

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, следует из документа, размещенного в базе данных Госдумы.

Депутаты от ЛДПР предлагали внести изменения в закон "О страховых пенсиях" и снизить возраст получения надбавок в стопроцентном размере с 80 до 75 лет с 2021 года. Авторы законопроекта объясняли свою позицию тем, что в 75-летнем возрасте большинство людей страдают от хронических заболеваний, лечение которых требует дополнительных трат.

"Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается", – сказано в документе.

В заключении кабмина отмечается, что пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений. Кроме того, поправки предусматривают дополнительные расходы, которые не заложены в федеральный бюджет.