Кадыров попросил Путина дать приказ на штурм Киева и Харькова

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина дать приказ на штурм Киева и Харькова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, чётко, качественно. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на всё глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», — написал Кадыров.

Кадыров заявил, что он не может смотреть на то, как на территории Украины погибают бойцы. Он считает, что захват городов позволит остановить бои.

Напомним, во время обращения перед заседанием Совфеда Владимир Путин объявил о выплатах для семей погибших солдат.