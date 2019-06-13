Кадыров предупредил о новой мировой войне из-за инцидента с танкерами

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе может обернуться полномасштабной войной.

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Политика Кадыров рассказал о последствиях для США в случае морской блокады России

"На Ближнем Востоке установилась характерная для летнего времени жара. Но еще жарче от попыток зажечь в регионе пожар войны, которая может опалить весь земной шар. Поступают сообщения об атаке нефтяных танкеров в Оманском заливе. По предварительной информации один из них затонул. Через Оманский залив и Ормузский пролив проходит "караванный" морской путь, по которому вывозятся фантастические объемы нефти, добываемой в целом ряде стран", – пишет Кадыров.

Он подчеркнул, что регион имеет высокий уровень милитаризации: "Здесь же находятся военные базы США, а в заливе армада кораблей ВМФ США".

"Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами. Нас очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, где находятся исламские святыни – Благословенная Мекка и Лучезарная Медина, расположены дружественные России страны", – отметил глава Чечни.

"Также следует учитывать, что регион отделяет от наших южных границ всего две тысячи километров. Это час полетного времени при скоростях современной авиатехники и несколько минут для ракетных комплексов. Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы, страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распрях и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола", – заключил Кадыров.