Кадыров решил отложить вопрос о «бессрочном отпуске»

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отложить рассуждения о «бессрочном отпуске». Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее Кадыров записал видеоролик, в котором он рассуждал на тему своего «долгожительства» в качестве главы региона, а также раздумывал об уходе в «бессрочный отпуск».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, аккуратно комментируя заявление Кадырова, отмечал, что его слова пока «не материализовались».

Обсуждения в социальных сетях прервал сам глава Чечни.

«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность», — сказал Кадыров на видео.

Он добавил, что не может уйти без одобрения народа и президента, а также заявил, что отложил размышления о «бессрочном отпуске».