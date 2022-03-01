Кадыров: семьи погибших российских военных получат более 2 млн рублей

Украинские националисты распространяют недостоверные данные о том, что семьям погибших российских военнослужащих выплатят по 11 тысяч рублей. На самом деле они получат по миллиону рублей от Министерства обороны, а также более миллиона рублей из федерального бюджета, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, фейк про 11 тысяч рублей создали на основе повышенных пособий по уходу за ребёнком, которые выделяются для семей российских призывников в течение периода службы. Глава Чеченской Республики призвал не слушать провокаторов, отметив, что во всех спецоперациях могут быть жертвы.

«Но мы боремся за безопасность народа и государства. За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне», — заключил Кадыров.